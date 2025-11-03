FC Memmingen U21: Unentschieden im Allgäuer Duell zu wenig

Die U21-Fußballer des FC Memmingen und der FC Kempten trennten sich zum Rückrunden-Auftakt im Allgäuer Duell mit 1:1 (1:0) Unentschieden, was keine der beiden Mannschaft im Landesliga-Abstiegskampf entscheidend weiterbringt. Kempten hatte in der ersten Hälfte vor 150 Zuschauern im BBZ-Stadion weitaus mehr Ballbesitz, aber eigentlich kamen nur die Gastgeber zu wirklichen Torchancen.

„Wir müssen die Dinger ziehen und mit 3:0 in die Halbzeit gehen“, lautete das Fazit von Candy Decker, der FCM-Trainer Esad Kahric auf der Bank vertrat. So sprang aber nur der Führungstreffer durch Kenan Bajramovic heraus, der in der 17. Minute den Ball in den Winkel setzte (im Bild). Zuvor hatte Moritz Henkel eine Hereingabe von Marvin Lang quasi auf der Torlinie verpasst (10.). Bajramovic hatte eine weitere Kopfballmöglichkeit (41.) und vor dem Pausenpfiff zielte Kapitän Henkel knapp am Kasten vorbei.