FC Memmingen U21: Unentschieden gegen Manching hilft nicht weiter

– Foto: Siegfried Rebhan

Die U21-Mannschaft des FC Memmingen ist im Heimspiel gegen den SV Manching nicht über ein 1:1 (1:0)-Unentschieden hinausgekommen. Damit bleiben die Memminger Landesliga-Kicker tief im Tabellenkeller stecken. Auf dem schwer bespielbaren Südplatz im Memminger Stadion machten beide Teams trotz widrigem Regenwetter zunächst recht viel Tempo. Der tiefe Boden sorgte auch für schnelle Ballverluste, es ging in der Anfangsphase schnell hin und her.

Manching hatte in der 13. Minute die bis dahin beste Möglichkeit, aber Timo Jung verpasste knapp. Beinahe im Gegenzug die Memminger Führung: Nach einer Passstafette im Strafraum schlug Felix Geiger noch einen Haken und versenkte die Kugel im langen Eck zum 1:0 (15.). Das gab zwar Sicherheit, aber der FCM schwächte sich durch eine Zeitstrafe (26.) gegen Flemming Schug selbst, überstand diese Phase aber unbeschadet.

Manching kam nach dem Wechsel besser in die Partie und zu Möglichkeiten. FCM-Keeper Luis Stanzel parierte gut gegen Timo Jung (61.). Beim Ausgleich durch Fabian Neumayer, der stramm aus kurzer Distanz, brachte er seine Hände nicht mehr rechtzeitig hoch.