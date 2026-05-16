FC Memmingen U21: Unbeschwertes Saisonfinale

– Foto: Siegfried Rebhan

Die U21-Fußballer des FC Memmingen könnten das Saisonfinale in der Landesliga am Samstag (14 Uhr) beim TSV 1865 Dachau ganz unbeschwert antreten, genauso wie die Gastgeber. Die jungen Memminger haben mit einem 2:1 Heimsieg über den VfB Durach am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt geschafft und damit eine Achterbahnfahrt in den vergangenen Wochen mit dem Pendeln zwischen Abstiegs- und Relegationsplätzen mit einem „Happy End“ abgeschlossen. Der für den Verein Unterbau für die Regionalliga-Truppe bleibt erhalten. Die U21 ist die letzte Ausbildungsstufe des FCM.

Für Ex-Bayernligist Dachau geht es im letzten Saisonspiel ebenfalls nur noch um die Platzierung. Rang sieben soll verteidigt werden. John Haist (23 Saisontreffer) hat noch die Chance die Torjägerkrone zu holen. Drei Konkurrenten haben 24 Treffer auf ihrem Konto. Im Endspiel des Sparkassen-Pokals folgte nach einem 8:1 Halbfinal-Triumph unter der Woche eine überraschende 2:3 Endspielniederlage gegen den Stadtrivalen und klassenniederen Bezirksligisten ASV Dachau.

Beim FCM II ist Fabian Kroh mit 13 Toren der erfolgreichste Angreifer, gefolgt von Kenan Bajramovic, der sieben Treffer und acht Vorlagen auf sein Konto bringt. „Wir wollen einen guten Saisonabschluss hinbekommen“, sagt Trainer Selcuk Sen, der die Mannschaft vor fünf Wochen übernommen und auch in der nächsten Spielzeit anleiten wird. Unter seine Regie wurde mit vier Siegen und zwei Niederlagen der Liga-Erhalt perfekt gemacht.