FC Memmingen U21: Unbeschwert nach Durach - Maier übernimmt ab Sommer

Durach schwimmt gerade auf einer Erfolgswelle und will seinen Platz in der vorderen Tabellenhälfte behaupten. In den vergangenen acht Spielen setzte es - mit einem 0:2 gegen Spitzenreiter FC Gundelfingen - nur eine Niederlage. Damit haben die Oberallgäuer 43 Punkte gesammelt, einen mehr als Tabellennachbar FCM II. Zudem ist Durach noch mit einem Spiel in Rückstand. Das Hinspiel entschied der VfB mit einem Last-Minute-Treffer mit 2:1 für sich.

Recht unbeschwert können der VfB Durach und die U21-Fußballer des FC Memmingen das Allgäuer Landesliga-Duell am Samstag (13 Uhr) angehen. Beide Teams sind praktisch gesichert. Rein rechnerisch könnten beide Mannschaft noch auf Rang 14 abrutschen, doch in der Landesliga Südwest ist der vermeintlich erste Relegationsplatz keine Gefahr, denn die beiden punktbesten Clubs aller fünf Landesliga-Staffeln sind gesichert. Und da sind genügend Zähler auf dem Konto.

Die personelle Besetzung der jungen Memminger hängt wieder davon ab, welche Abstellungen es aus der ersten Mannschaft gibt, die bereits am Freitagabend im Einsatz ist. Eine Personalentscheidung im Hinblick auf die kommende Saison hat der Sportliche Leiter der U21 Eddy Weiler indes bekanntgegeben: Bernd Maier übernimmt im Sommer den Trainerposten von Markus Schaich und ist damit künftig für die letzte Ausbildungsstufe des Vereins zuständig. Der 37-jährige A-Lizenz-Inhaber kehrt damit an seine frühere Wirkungsstätte zurück, die er bereits bestens kennt.

Maier war bereits in der Nachwuchsarbeit der Memminger tätig und in der Saison 2022/2023 Co-Trainer an der Seite von Stephan Baierl als es als Bayernliga-Vizemeister über die Relegation zurück in die Regionalliga ging. In der folgenden Viertliga-Saison übernahm er im September zusammen mit Candy Decker den Cheftrainerposten bis zur Winterpause. Anschließend betreute er bis vergangenen November den württembergischen Landesligisten FV Biberach.