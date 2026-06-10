FC Memmingen U21: Umbruch noch größer als erwartet

Die U21-Fußballer des FC Memmingen haben bereits die Vorbereitung auf die neue Landesliga-Saison 2026/2027 aufgenommen. Die Mannschaft bildet die letzte Ausbildungsstufe am Reisacher-Junioren-Campus des Vereins. Wie in jedem Jahr gibt es einen gewissen personellen Umbruch, der heuer allerdings etwas größer ausfällt als vom Verein gewünscht. Es werden wieder bisherige A-Junioren übernommen, die altersbedingt nach oben rücken. Einige der Talente sind schon in der Rückrunde im Herrenbereich aufgelaufen.
Der sportliche U21-Leiter Edgar Weiler hätte sich noch mehr „Nachrücker“ gewünscht, aber die gut ausgebildeten Nachwuchsspieler sind auch bei den Clubs in der Region gefragt und wechseln. Auch aus dem bisherigen Kader hätte der FCM den einen oder anderen gerne noch ein weiteres Jahr gehalten. So geht beispielsweise der mit 18 Toren beste Torschütze Fabian Kroh zum 1. FC Sonthofen. Der 20-jährige verzeichnete auch acht Kurzeinsätze im Regionalliga-Team des FCM.
Externe Neuzugänge sind bislang Torhüter Paul Schmidt (SSV Jahn Regensburg II), Yunus Paca (1. FC Sonthofen) und Kyron Okonkwo (FV Illertissen U19). Drei Personalien aus dem bisherigen Kader sind noch offen. In der ersten Trainingswoche befinden sich zudem Spieler im Probetraining, so dass sich voraussichtlich noch etwas tun wird, um qualitativ und quantitativ gut aufgestellt zu sein. Auch Reservisten der Regionalliga-Mannschaft werden wieder Spielpraxis in der U21 erhalten.
Unter Trainer Selcuk Sen und Co-Trainer Tymur Cholariia soll die nächste Spielzeit auf jeden Fall in ruhigeren Bahnen verlaufen, als die zurückliegende in der am Ende aber doch der vorzeitige Klassenerhalt stand. Das ist auch wieder das Ziel neben der Förderung der Talente und Heranführung an höhere Aufgaben. Sen und Cholariia hatten die Mannschaften schon vorzeitig in der abgelaufenen Runde übernommen und einen erfolgreichen Abschluss feiern können.
Bis die Landesliga-Saison am Wochenende 18./19. Juli beginnt, sind in der sechswöchigen Vorbereitungszeit bislang fünf Testspiele geplant. Am Sonntag, 14. Juni, geht es gleich zum Start gegen den ehemaligen Drittligisten und Bayernliga-Absteiger Türk Gücü München (11 Uhr). Weitere Gegner sind der TSV Legau (27. Juni), die SpVgg Kaufbeuren (28. Juni) und Türkspor Neu-Ulm (4. Juli). Weitere Tests sind noch möglich.
Der vorläufige U21-Kader: Torhüter Benjamin Frick, Paul Schmid, Luis Stanzel (eigene U19) – Feldspieler Danyel Dalkiran (U19), Bastian Frick (U19), Felix Geiger, Mike Gerhardt, Noah Hill, Linus Jarsch, Simon Möst (U19), Semih Nergiz, Kyron Okonkwo, Yunus Paca, David Reichert, Mustafa Tezcan (U19), Konstantin Vosteen (U19).
Abgänge aus dem U21-Kader: Kenan Bajramovic (SF Schwaig), Niclas Brader (SV Dettingen), Luis Göppel (FC Kempten), Adrian Keckeisen (TSV Kottern), Moritz Henkel, Fabian Kroh (beide 1. FC Sonthofen) Marvin Lang (TSV Berg), Henry Seitz (TSV Neu-Ulm), Mohamed Fofanah, Christian Mijatovic, Flemming Schug, David Zatega (alle Ziel unbekannt).
Externe Neuzugänge: Paul Schmidt (SSV Regensburg II), Yunus Paca (1. FC Sonthofen), Kyron Okonkwo (FV Illertissen U19).
Die Testspiele der U21-Mannschaft des FC Memmingen.
Sonntag, 14. Juni, 11 Uhr: FC Memmingen U21 – Türkgücü München (Landesliga)
Samstag, 27. Juni, 14 Uhr: TSV Legau (Bezirksliga) - FC Memmingen U21
Sonntag, 28. Juni, 13 Uhr: FC Memmingen U21 – SpVgg Kaufbeuren (Bezirksliga)
Samstag, 4. Juli, 14 Uhr: Türkspor Neu-Ulm (Landesliga) – FC Memmingen U21