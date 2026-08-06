FC Memmingen U21: Turbulent zum dritten Sieg in Folge

– Foto: Siegfried Rebhan

Die U21-Fußballer des FC Memmingen haben am vierten Spieltag der Landesliga Südwest ihren dritten Saisonsieg eingefahren. In einer torreichen Begegnung bei schwüler Hitze siegte die junge Truppe (Durchschnittsalter 19,4 Jahre) mit 4:3 (1:1) beim Bayernliga-Absteiger Türkspor Augsburg und mischt – durchaus überraschend - erst einmal in der Spitzengruppe mit.

Die Partie stand angesichts der Temperaturen zwar nicht auf sonderlich hohem Niveau, bot aber eine gewisse Spannung. Die Memminger Führung von Konstantin Vosteen (20 Minute) glich Hazem Ibrahim noch in der ersten Halbzeit aus (38.). Zwischen der 64. und 68. Minute überschlugen sich die Ereignisse. Augsburg legte durch Tsilavina Marolahy vor (64.), der eingewechselte Pius Schafft stellt auf Gleichstand (66.) und Diego Dragone machte für die Gastgeber das 3:2 (68.).

Der FCM II gab sich aber nicht geschlagen und konnte die Partie drehen. Vosteen erzielte mit seinem zweiten Treffer in dieser Partie das 3:3 (73.) und Noah Hill zeigte sich in der 86. Minute nervenstark. Mit einem verwandelten Foulelfmeter gelang ihm der 4:3 Siegtreffer, der glücklich über die letzten Minuten gebracht wurde. Türkspor hatte in der Nachspielzeit noch einen Pfostentreffer.

FCM-Trainer Selcuk Sen freute sich über den Erfolg: "Wir haben Charakter bewiesen und sind trotz zweimaligem Rückstand zurückgekommen.“

Türkspor Augsburg: Merk – Biermann, E. Can, Krachtus (75. Sirtkaya), Marolahy, Ibrahim, M. Can, Dragone, Groua-Pecher, Bayrak (86. Hassan), Tepe (83. Inan).

FC Memmingen U21: Unger – Tezcan (46. Schafft), Geiger, Vosteen (79. Dalkiran), Frick (46. Tauber), Nergiz, Hill, Reichert, Jarsch (73. Japaur), Freisinger, Möst.

Tore: 0:1 (20.) Vosteen, 1:1 (38.) Ibrahim, 2:1 (64.) Marolahy, 2:2 (66.) Schafft, 3:2 (68.) Dragone, 3:3 (73.) Vosteen, 3:4 (86.) Hill (Foulelfmeter). – Schiedsrichter: Eichentopf (SpVgg Mauern). – Gelbe Karten: Groua-Pecher / Tauber, Schafft. – Zuschauer: 80.