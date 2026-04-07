FC Memmingen U21: Selçuk Şen und Tymur Cholariia übernehmen vorzeitig

– Foto: Dieter Metzler

Der bisherige U19-Trainer Selçuk Şen und Tymur Cholariia übernehmen ab sofort die U21-Fußballer des FC Memmingen im Saisonendspurt der Landesliga Südwest von Rainer Noll und dessen Co-Trainer Charles Figho. Mit dem neuen Trainergespann wird ohnehin für die kommende Saison geplant – jetzt wurde der Schritt früher vollzogen. „Wir wollen in den verbleibenden sieben Spielen noch einmal neue Impulse setzen“, so Sportvorstand Serge Ahrens zu der Entscheidung, „die Landesliga als Unterbau dürfen wir nicht verlieren“.

Der 34-jährige Şen ist seit vier Jahren beim FC Memmingen im A-Junioren-Bereich bei der U19 und U18 tätig und kennt etliche der Talente, die in die U21 hochgezogen wurden, bestens. Cholariia betreute bislang die Torhüter im Nachwuchs und war bei der U21 bereits für Noll in dessen Krankenstand bei Trainingseinheiten und dem Coaching im Landesliga-Spiel in Pfaffenhausen eingesprungen.