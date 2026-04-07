FC Memmingen U21: Selçuk Şen und Tymur Cholariia übernehmen vorzeitig

Der bisherige U19-Trainer Selçuk Şen und Tymur Cholariia übernehmen ab sofort die U21-Fußballer des FC Memmingen im Saisonendspurt der Landesliga Südwest von Rainer Noll und dessen Co-Trainer Charles Figho. Mit dem neuen Trainergespann wird ohnehin für die kommende Saison geplant – jetzt wurde der Schritt früher vollzogen. „Wir wollen in den verbleibenden sieben Spielen noch einmal neue Impulse setzen“, so Sportvorstand Serge Ahrens zu der Entscheidung, „die Landesliga als Unterbau dürfen wir nicht verlieren“.
Der 34-jährige Şen ist seit vier Jahren beim FC Memmingen im A-Junioren-Bereich bei der U19 und U18 tätig und kennt etliche der Talente, die in die U21 hochgezogen wurden, bestens. Cholariia betreute bislang die Torhüter im Nachwuchs und war bei der U21 bereits für Noll in dessen Krankenstand bei Trainingseinheiten und dem Coaching im Landesliga-Spiel in Pfaffenhausen eingesprungen.
Das neue Trainerduo wird sich eng mit Esad Kahric abstimmen. Der Sportliche Leiter hatte vor Winterpause schon interimsweise trainiert und die zweite Mannschaft des FCM zuletzt beim 1:1 in Oberweikertshofen betreut. „Trotz des Unentschiedens war es das beste Spiel der Mannschaft nach der Winterpause“, lobt Vereinsikone Kahric, der weiter betont, dass es in den verbleibenden Spielen wichtig ist, "die Kräfte zu bündeln, den Jungs Stabilität, Vertrauen und Verlässlichkeit zu geben und voll für sie da zu sein".
Nahziel des Tabellenvorletzten ist es, zunächst die wieder in die Relegationsränge vorzustoßen. Der Rückstand beträgt aktuell einen Punkt. Zu Rang 14 und damit dem rettenden Ufer sind es zwei Zähler. Nächster Heim-Gegner ist am kommenden Samstag (13 Uhr) mit Cosmos Aystetten ein Team, das ebenfalls um den Klassenerhalt kämpft.