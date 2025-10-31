FC Memmingen U21: Rückrunden-Auftakt mit Allgäuer Kellerduell

Zum Rückrunden-Auftakt in der Landesliga empfangen die U21-Fußballer des FC Memmingen den FC Kempten. Das Keller- und Nachbarschaftsduell wird am Sonntag (13 Uhr) im BBZ-Stadion ausgetragen.

Beide Mannschaften liegen punktgleich mit 15 Punkten auf den beiden Relegationsplätzen und benötigen jeden Punkt. Ein Sieg kann den Sprung auf einen Nicht-Abstiegsplatz bedeuten. „Wir wollen natürlich gewinnen und nach dem Sieg vergangene Woche gegen Dachau eine Serie beginnen“, sagt FCM-Trainer Esad Kahric. Er selbst wird am Sonntag aus privaten Gründen an der Linie von Regionalliga-Co-Trainer Candy Decker vertreten.