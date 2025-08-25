FC Memmingen U21: Revanche für Frühjahrs-Schmach teilweise geglückt

Die U21-Fußballer des FC Memmingen haben zumindest teilweise Revanche für eine bittere Schmach nehmen können. Im Landesliga-Auswärtsspiel beim SV Manching gab es ein 1:1 (1:1) Unentschieden – an gleicher Stelle wurde vor vier Monaten eine herbe 2:11-Klatsche mit zehn Gegentreffern in einer Halbzeit kassiert.

FCM-Trainer Bernd Maier freute sich über den dieses Mal mehr als verdienten Punkt, trauerte aber auch ein wenig einem verschenkten Sieg hinterher: „Wir haben es eigentlich gut gemacht, aber gerade zum Schluss hin unsere Chancen nicht genutzt und im Abschluss die falschen Entscheidungen getroffen“. Schon nach fünf Minuten hatte Moritz Henkel die jungen Memminger in Führung gebracht. Die Gastgeber zeigten sich nervös und blieben zunächst harmlos, doch mit einem schnellen Gegenstoß gelang Fabian Neumayer kurz vor dem Halbzeitpfiff der Ausgleich.

In der zweiten Halbzeit kam Manching etwas besser ins Spiel, aber Nennenswertes ließ die FCM-Abwehr nicht zu. Im Gegenzug fehlte den Youngsters die letzte Konsequenz oder der finale Pass. Kurz vor dem Ende kam David Reichert im Strafraum im Zweikampf mit SVM-Torhüter Thomas Obermeier zu Fall. Für Schiedsrichter Simon Küblböck (Untergriesbach) reichte die Aktion aber nicht für einen Elfmeterpfiff aus.

Mit diesem Auswärtspunkt nach dem Derbysieg in Sonthofen (3:1) unter der Woche ist der FC Memmingen II wieder in der Spur, nachdem zuvor die drei Heimspiele in Folge verloren wurden.

SV Manching: Obermeier – Oehler (21. Muntada Knapp), Eberwein, Paul, Neumayer, Graßl, Posselt, Daffner, Bienek, Öxler, Kouki (60. Seferovic).

FC Memmingen U21: Frick – Gerhardt, Mayer, Neubrandt, Henkel (76. Japaur), Bareis, Kroh (69. Reichert), Jarsch, Freisinger (60. Lang), Seitz (85. Fofanah), Kizilkanat (69. Nergiz).

Tore: 0:1 (5.) Henkel, 1:1 (45.) Neumayer. – Schiedsrichter: Küblböck (Untergriesbach). – Gelbe Karten: Daffner, Paul, Posselt / Jarsch. – Zuschauer: 70.