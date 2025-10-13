FC Memmingen U21: Paroli geboten, aber in Überzahl nichts geholt

Die U21-Fußballer des FC Memmingen haben dem TSV Jetzendorf zwar Paroli geboten, unterlagen aber trotz langer Überzahl im Landesliga-Heimspiel dem Spitzenteam mit 0:1. Kurz vor der Pause war Gäste-Torhüter Daniel Witetschek mit der Roten Karte vom Platz gestellt worden, nachdem er FCM-Angreifer Micha Bareis außerhalb des Strafraums zu Boden gerissen hatte. Die nach dem Trainerwechsel zum zweiten Mal von Esad Kahric betreute Memminger Mannschaft schaffte es aber nicht, trotz einiger Gelegenheiten, den für einen Feldspieler eingewechselten Ersatz-Keeper Jeremy Manhard zu überwinden.

Insgesamt war die erste Hälfte noch recht ausgeglichen. Den Treffer des Tages erzielte Stefan Stöckl in der 51. Minute. Nach einem langen Pass nutzte der Gästestürmer einen Stellungsfehler in der FCM-Abwehr und machte mit einem Lupfer über Torhüter Felix Unger das 0:1. In der Schlussphase drückten die jungen Memminger zwar auf den Ausgleich, die Chancen waren aber nicht zwingend genug. Zumindest ein Unentschieden für den Tabellenvorletzten wäre dennoch verdient gewesen.