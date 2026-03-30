FC Memmingen U21: "Nur einmal die Kompaktheit verloren"

– Foto: Gerd Jung

Lange Zeit ging die Taktik der U21-Fußballer des FC Memmingen auf und das Defensivbollwerk hielt. Am Ende stand im Landesliga-Heimspiel gegen den ehemaligen Regionalligisten TSV Rain dennoch eine 1:2 (0:0) Heimniederlage. In der ersten Hälfte waren die Gäste zwar drückend überlegen, konnten sich jedoch selbst keine einzige Tormöglichkeit gegen den Fünfer-Abwehr-Riegel herausspielen. Gefährlich wurden nur zwei Situationen durch Leichtsinnsfehler von Junioren-Torhüter Luis Stanzel im Spielaufbau. Bezeichnend war, dass es erst in Schlussminute der ersten Hälfte den ersten Eckball in der Partie gab.

Nach der Pause wurden die jungen Memminger mit einem Durchschnittsalter von 19,5 Jahren offensiv mutiger. Einen Kopfball von Simon Möst konnte TSV-Torhüter Niklas Gordy gerade noch über die Querlatte lenken (50.). Ein Tor mit Ansage war der Rainer Führungstreffer. Michael Knötzinger schloss einem gelungenen Spielzug mit dem 0:1 ab (57.). Vor dem Ausgleichstreffer tankte sich Kenan Bajramovic stark auf der rechten Seite durch und der eingewechselte Flemming Schug schob zum 1:1 ein (73.). Die Antwort der Gäste folgte allerdings prompt mit dem 1:2 durch einem Kopfballtreffer von Dennis Lechner nach einer Knötzinger-Ecke genau in den Winkel (75.). In der Nachspielzeit wäre der nochmalige Ausgleich möglich gewesen. Schug setzte einen Fallrückzieher neben das Tor.