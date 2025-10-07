FC Memmingen U21: Negativserie nach Trainerwechsel beendet

Der Trainerwechsel hat für die U21-Mannschaft des FC Memmingen gefruchtet: Beim ebenfalls stark abstiegsgefährdeten TSV Hollenbach holte das Team unter dem neuen Coach Esad Kahric mit 2:0 (1:0) drei wichtige Zähler und gewann erstmals nach sechs sieglosen Spielen und reichte damit die „Rote Laterne“ des Schlusslichts an Hollenbach weiter.

In der ersten Hälfte war der FC Memmingen II das aktivere Team. Zumeist spielte sich das Geschehen im Mittelfeld ab, aber die Memminger hatten die besseren Chancen, Hollenbach kam kaum gefährlich vor das Gehäuse von Torhüter Benjamin Frick. Micha Bareis hatte schon nach drei Minuten eine gute Einschussmöglichkeit, zielte aber über den Kasten. Besser machte er es in der 21. Minute, sein Kopfball wurde zunächst geblockt, der Nachschuss kullerte zur verdienten Führung über die Linie. Hollenbachs Spielertrainer, der Ex-Memmingen Daniel Zweckbronner, konnte den Ball nicht mehr von der Linie kratzen. Sechs Minuten später verpasste es Marvin Lang, die Führung ausbauen – Hollenbach klärte erneut auf der Linie.