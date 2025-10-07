FC Memmingen U21: Negativserie nach Trainerwechsel beendet

Der Trainerwechsel hat für die U21-Mannschaft des FC Memmingen gefruchtet: Beim ebenfalls stark abstiegsgefährdeten TSV Hollenbach holte das Team unter dem neuen Coach Esad Kahric mit 2:0 (1:0) drei wichtige Zähler und gewann erstmals nach sechs sieglosen Spielen und reichte damit die „Rote Laterne“ des Schlusslichts an Hollenbach weiter.
In der ersten Hälfte war der FC Memmingen II das aktivere Team. Zumeist spielte sich das Geschehen im Mittelfeld ab, aber die Memminger hatten die besseren Chancen, Hollenbach kam kaum gefährlich vor das Gehäuse von Torhüter Benjamin Frick. Micha Bareis hatte schon nach drei Minuten eine gute Einschussmöglichkeit, zielte aber über den Kasten. Besser machte er es in der 21. Minute, sein Kopfball wurde zunächst geblockt, der Nachschuss kullerte zur verdienten Führung über die Linie. Hollenbachs Spielertrainer, der Ex-Memmingen Daniel Zweckbronner, konnte den Ball nicht mehr von der Linie kratzen. Sechs Minuten später verpasste es Marvin Lang, die Führung ausbauen – Hollenbach klärte erneut auf der Linie.
Die Gastgeber kamen deutlich druckvoller aus der Kabine, Fatih Cosar köpfte erst an den Pfosten (46.), dann fand auch sein Distanzschuss das Ziel nicht (53.). Auch der FCM setzte offensive Akzente, Kenan Bajramovic scheiterte mit einem sehenswerten Flachschuss an Hollenbachs Torhüter. Aber die Hausherren waren es nun, die sich mehr und auch bessere Chancen erarbeiteten. FCM-Keeper Frick entschärfte einen Weitschuss von Michael Schäfer (58.), dann ging ein Kopfball knapp drüber (64.). Der FCM war nun mächtig unter Druck, aber die Abwehr hielt. In der Schlussphase stand erneut Torhüter Frick im Fokus, als er zwei vehemente Kopfbälle von Michael Schäfer (90.) und Florian Leitenmayer (94.) festhielt. Der FCM konterte und machte mit der letzten Aktion den wichtigen Auswärtsdreier fix. Bajramovic lief nach einem abgewehrten Ball beinahe unbedrängt ins leere Tor.
TSV Hollenbach: Hartmann – Zweckbronner, Siedlaczek, Leser (82. Fischer), E. Ruisinger, Leitenmayer, Uhlemair (75. Frieser), Zeyer (60. Hungbaur), Schäfer, J. Ruisinger (75. Malinic, Cosar.
FC Memmingen U21: Be. Frick – Gerhardt, Neubrand, Bareis, Leyla, Ba. Frick, Lang (86. Seitz), Bajramovic, Reichert, Jarsch, Freisinger.
Tore: 0:1 (21.) Bareis, 0:2 (90.+5) Bajramovic. – Gelbe Karten: Leser, Zweckbronner / Ba. Frick, Freisinger. – Schiedsrichter: Jerlich (SW München). – Zuschauer: 110.