FC Memmingen U21: Nächstes "Abstiegs-Endspiel" in Ehekirchen

– Foto: Maximilian Merkl

Für die U21-Fußballer des FC Memmingen geht in der Landesliga die Serie der „Endspiele“ um den Klassenerhalt weiter. Am Sonntag (17 Uhr) geht es beim FC Ehekirchen gegen den nächsten direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Dabei wollen die Memminger den Schwung vom Last-Minute-Sieg unter der Woche in Niedersonthofen (2:1) mitnehmen. Bei den Oberallgäuern zeigten die jungen Memminger viel Biss und vor allem Moral bis in die letzten Sekunden der Partie und wurden mit dem Siegtreffer durch Flemming Schug in der Nachspielzeit belohnt. „Von Erkenntnissen aus diesem Spiel lernen und inhaltliche Details verbessern“, sollen seine Jungs, sagt FCM-Trainer Selcuk Sen.

Ehekirchen gewann ebenfalls unter der Woche mit 2:1 gegen Cosmos Aystetten, hatte zuvor sechsmal in Folge verloren. Mit zwei Punkten mehr auf dem Konto als der FCM II belegen die Kicker aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen den ersten Nichtabstiegsplatz. Mit einem Sieg könnten die Memminger also am sonntäglichen Gegner vorbeiziehen. Überhaupt ist der FCM II auswärts heuer deutlich erfolgreicher als zu Hause, zuletzt wurden sieben von neun möglichen Zählern auf fremden Plätzen geholt werden. Ehekirchen holte wiederum von seinen bisherigen 28 Punkten 20 vor eigenem Publikum. Mit über 300 Fans im Schnitt hat der FCE auch den zweitbesten Zuschauerzuspruch der Liga. Im Hinspiel unterlag der FCM II mit 1:3 – es ist also noch eine Rechnung offen.