FC Memmingen U21: Nachholspiel und Kellerduell zum Re-Start

Für die U21-Fußballer des FC Memmingen geht es bereits an diesem Samstag (14 Uhr) wieder los. Mit dem Nachholspiel beim SSV Niedersonthofen geht es im Landesliga-Abstiegskampf gegen einen direkten Konkurrenten gleich in die Vollen. Die Austragung des Kellerduells dürfte gesichert sein. Es wird allerdings nicht in Niedersonthofen gespielt, sondern auf dem Kunstrasenplatz der Scaltel Arena in Waltenhofen.
Im Hinspiel siegten die „Niso-Boys“, damals noch in der Aufstiegseuphorie, im BBZ-Stadion mit 2:0. Vor dem Wiederauftakt sind es jetzt auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz nur noch drei Punkte Vorsprung vor dem FC Memmingen II. Die Begegnung ist für beide Seiten gleich eine echte Standortbestimmung.
Die FCM-Reservisten wollen unter dem neuen Trainergespann Rainer Noll und Charles Figho, die im Winter von Interimscoach Esad Kahric übernahmen, alles versuchen den Klassenerhalt zu schaffen. Die Vorbereitung verlief aber eher durchwachsen. „Wir hatten gute und schlechte Phasen“, waren die Ergebnisse für den Sportlichen Leiter der U21 Edgar Weiler zwar eher zweitrangig, „aber ich war der Meinung, dass wir schon weiter sind“. Die Generalprobe ging jedenfalls mit einer 2:3 Testspiel-Niederlage gegen den Bezirksligisten SV Egg daneben.
Personell gibt es von oben Verstärkung aus dem Regionalliga-Kader durch Christian Mijatovic und Kenan Bajramovic, die zuletzt auch Spielpraxis in den Tests der zweiten Mannschaft sammelten. Bajramovic ist mit sechs Treffern bislang auch bester Torschütze in den Landesliga-Spielen der U21.