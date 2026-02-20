FC Memmingen U21: Nachholspiel und Kellerduell zum Re-Start

– Foto: Siegfried Rebhan

Für die U21-Fußballer des FC Memmingen geht es bereits an diesem Samstag (14 Uhr) wieder los. Mit dem Nachholspiel beim SSV Niedersonthofen geht es im Landesliga-Abstiegskampf gegen einen direkten Konkurrenten gleich in die Vollen. Die Austragung des Kellerduells dürfte gesichert sein. Es wird allerdings nicht in Niedersonthofen gespielt, sondern auf dem Kunstrasenplatz der Scaltel Arena in Waltenhofen.

Im Hinspiel siegten die „Niso-Boys“, damals noch in der Aufstiegseuphorie, im BBZ-Stadion mit 2:0. Vor dem Wiederauftakt sind es jetzt auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz nur noch drei Punkte Vorsprung vor dem FC Memmingen II. Die Begegnung ist für beide Seiten gleich eine echte Standortbestimmung.