FC Memmingen U21: Nach vier Siegen Bewährungsprobe beim TSV Dachau

– Foto: Siegfried Rebhan

Nach vier Siegen in Folge treten die U21-Fußballer des FC Memmingen im Landesliga-Auswärtsspiel am Samstag (13 Uhr) beim TSV Dachau 1865 an. Beim Tabellensiebten erwartet FCM-Trainer Selcuk Sen einen echten Härtetest und mehr Arbeit seiner Jungs als zuletzt: „Dachau verfügt über eine hohe individuelle Qualität“

Die Hausherren überzeugten zuletzt mit zwei Siegen in Folge (2:0 in Weißenburg, 6:4 gegen Bobingen) und wollen ihre gute Form mit einem weiteren „Dreier“ unterstreichen. Aber auch die junge Memminger Mannschaft hat viel Selbstvertrauen durch die Erfolgsserie gesammelt. „Wir können mit breiter Brust auftreten, haben zuletzt viermal hintereinander gewonnen und vor allem gegen Aystetten unser Spiel mit dem Ball weiter verbessern können“, so Sen.

Personell sieht es allerdings etwas schlechter als zuletzt aus. Neben den Langzeitverletzten werden auch David Reichert und Semih Nergiz ausfallen. Angreifer Konstantin Vosteen ging angeschlagen aus dem Aystetten-Spiel. Hinter seinem Einsatz steht ebenso ein Fragezeichen wie hinter dem von Mario Lopez-Palomino.

Zumindest haben die Memminger gute Erinnerungen an das letzte Gastspiel in Dachau. Zum Saisonfinale der vergangenen Spielzeit holte sich der FCM II mit 6:3 alle drei Punkte in Oberbayern.