FC Memmingen U21: Nach Startniederlage wird es auch in Manching schwer

– Foto: Siegfried Rebhan

Nach dem Fehlstart gegen SC Olching (1:2) steht für die U21-Fußballer des FC Memmingen am zweiten Landesliga-Spieltag der Gang zum SV Manching an. Die Begegnung wurde auf Wunsch der Gastgeber auf Freitagabend (19 Uhr) vorverlegt.

„Der Kader war schon vergangene Saison oberes Regal“, schätzt Edgar Weiler (Sportlicher Leiter der U21) den Gegner stark ein, obwohl zuletzt „nur“ der zehnte Tabellenplatz heraussprang. Der SVM startete überzeugend mit einem 4:1 Auswärtssieg beim TSV Weißenburg, während im Memminger Lager die Enttäuschung groß war. Gegen Olching wurde aus dem Spiel heraus praktisch keine Torchance generiert, das Team agierte zu ideenlos. „Wenn nichts geht, dann muss man es auch mal mit einfachen Mitteln probieren“, fordert deshalb FCM-Trainer Selcuk„