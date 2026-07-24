FC Memmingen U21: Nach Startniederlage wird es auch in Manching schwer

Nach dem Fehlstart gegen SC Olching (1:2) steht für die U21-Fußballer des FC Memmingen am zweiten Landesliga-Spieltag der Gang zum SV Manching an. Die Begegnung wurde auf Wunsch der Gastgeber auf Freitagabend (19 Uhr) vorverlegt.
„Der Kader war schon vergangene Saison oberes Regal“, schätzt Edgar Weiler (Sportlicher Leiter der U21) den Gegner stark ein, obwohl zuletzt „nur“ der zehnte Tabellenplatz heraussprang. Der SVM startete überzeugend mit einem 4:1 Auswärtssieg beim TSV Weißenburg, während im Memminger Lager die Enttäuschung groß war. Gegen Olching wurde aus dem Spiel heraus praktisch keine Torchance generiert, das Team agierte zu ideenlos. „Wenn nichts geht, dann muss man es auch mal mit einfachen Mitteln probieren“, fordert deshalb FCM-Trainer Selcuk„
"Es wird schwer, Manching gehört zu den definitiv besten Teams der Liga“, weiß der Trainer um die Schwere der Aufgabe. Bei der ernüchternden Heimvorstellung gegen Olching wurden die nötigen Basics wie Anlaufverhalten und Kompaktheit einfach nicht abgerufen. "Das gemeinschaftliche Zusammenspiel war einfach nicht ausreichend, das müssen wir besser umsetzen, wenn wir in Manching bestehen wollen“, so der Coach weiter. Fehlende Erfahrung und mitunter technische Defizite müssen durch Leidenschaft und Laufbereitschaft ausgeglichen werden.
Der Lernprozess mit der Umstellung von etlichen jungen Spielern von Junioren- auf Herrenfußball ist beim U21-Team somit alle Jahre wieder das große Thema. Dennoch gilt es auch schnell zu Punkten zu kommen, um nicht schon früh dem Feld hinterher laufen zu müssen.