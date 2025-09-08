FC Memmingen U21: Nach knapper Niederlage auf Relegationsplatz

Der FC Memmingen II hat das Landesliga-Spiel beim Bayernliga-Absteiger und Mitfavoriten TSV Rain knapp mit 0:1 (0:1) verloren. Durch die Niederlage nach zuvor drei ungeschlagenen Spielen rutschte das U21-Team in der Tabelle auf einen Relegationsplatz ab. Die erste gute Möglichkeit hatten die Memminger schon nach vier Minuten. Oktay Leyla bediente Fabian Kroh, der aber den Ball nicht im Tor unterbringen konnte. Es sollte auch die größte Chance im gesamten Spiel für die Gäste bleiben. Nur wenig später ging Rain in Führung. Schiedsrichter Nikita Kolodeznyj (Münnerstadt) ließ nach einem Foulspiel von FCM-Torhüter Felix Unger Vorteil laufen. Eric Adam sagte „Danke“ schob zum 1:0 ins leere Tor ein (9.).

Die Memminger fanden vor 230 Zuschauern nach dem Rückstand keinen rechten Zugriff auf die Partie, kamen nach der Pause aber verbessert aus der Kabine. Unger musste noch einmal gegen Adam klären (55.). Erst in der Schluss-Viertelstunde konnte der FCM II richtig Druck entwickeln, biss sich aber an der TSV-Abwehr um den Ex-Memminger Niklas Gordy im Kasten die Zähne aus. Auf der anderen Seite prallte ein Schuss von Fatlum Talla von der Unterkante wieder ins Feld zurück (79.). In der Nachspielzeit handelte sich Kenan Bajramovic wegen einer Undiszipliniertheit noch die Gelb-Rote Karte ein (90. + 3).