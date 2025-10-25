FC Memmingen U21: "Momentan reicht es einfach nicht"

Die U21-Fußballer des FC Memmingen bestreiten am Sonntag (13 Uhr) im BBZ-Stadion bereits die letzte Vorrunden-Begegnung in der Landesliga: Gegner ist für den Tabellenvorletzten mit dem TSV Dachau 1865 ein Mitkonkurrent im Kampf um den Klassenerhalt. Vor der Winterpause werden dann noch fünf Rückrunden-Spiele ausgetragen.

Der ehemalige Bayernligist aus Dachau zeigte zuletzt eine ansteigende Formkurve. Unter anderem wurde dem souveränen Tabellenführer TSV Schwabmünchen mit 0:0 ein Punkt abgetrotzt. Durch die Siege gegen Kempten (4:0) und in Niedersonthofen (2:1) wurde ein kleiner Vorsprung auf die Relegationsplätze erarbeitet, der in Memmingen weiter ausgebaut werden soll. Ein Torgarant ist der vom Bayernligisten TSV Landsberg zurückgekehrte John Haist. Der Brite steht mit 13 Treffern in 16 Spielen mit an der Spitze der Torjägerliste. Lorenz Knöferl, der auch in der Icon League unterwegs ist, glänzt als Vorlagengeber. Elf Treffer legte er bereits auf. Der mittlerweile 22-jährige Knöferl galt einst als großes Talent beim TSV 1860 München und wird dort noch als jüngster Profi-Torschütze der Vereinsgeschichte geführt.

Talente hat auch Esad Kahric etliche in den Reihen seiner U21-Mannschaft, die allerdings immer noch sehr viel Lehrgeld im Herrenfußball zahlt. Die Niederlagen zehren naturgemäß auch am Selbstvertrauen, zuletzt das zu hoch ausgefallene 0:5 beim aktuellen Tabellenzweiten VfB Durach. „Momentan reicht es einfach nicht. Aber die Jungs sind fleißig“, gilt es für Kahric weiterzuarbeiten und zu hoffen, dass sich seine jungen Spieler für Engagement auch wieder belohnen. Personell gibt es einige Ausfälle, so dass der Trainer hofft auf Regionalliga-Reservisten vom Vortag zurückgreifen und auch wieder Anleihen bei den U19-Junioren nehmen zu können. Allerdings ist die A-Jugend selbst zeitgleich im Einsatz.