FC Memmingen U21: Mit Nullnummer Anschluss gehalten

Mit einem torlosen Unentschieden beim Tabellenfünften FV Illertissen II haben sich die U21-Fußballer des FC Memmingen in die Winterpause der Landesliga Südwest verabschiedet. Zwar konnte FCM-Trainer Esad Kahric auf Reservisten des spielfreien Regionalliga-Kaders zurückgreifen, das Durchschnittsalter seiner Mannschaft lag dennoch bei nur 19,5 Jahren, die Gastgeber kamen auf einen Schnitt von 20,6.
Auf dem Kunstrasenplatz im Illertisser Vöhlin-Stadion verlief die erste Hälfte ausgeglichen, ohne große Höhepunkte. In der zweiten Hälfte kamen die Memminger auf Touren und erspielten sich einige Torchancen mit zwei Aluminium-Treffern. Zunächst zielte Nachwuchsmann Luan Fusaro knapp am langen Pfosten vorbei (52. Minute). Nach einer Stunde traf Fabian Kroh nur die Querlatte, fünf Minuten später scheiterte Kenan Bajramovic an FVI-Torhüter Valentin Rommel (65.). Nur zwei Zeigerumdrehungen später setzte Philipp Kirsamer einen Freistoß an den Pfosten (67.) und nochmals fand Bajramovic seinen Meister an Rommel (78.). Die Gastgeber hätte kurz vor Abpfiff noch den „Lucky Punch“ setzen können, aber hier war FCM-Schlussmann Felix Unger gegen Wentzel auf dem Posten (88.).
Mit diesem Punkt im Duell der Regionalliga-Reserven hat der FC Memmingen II den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze gewahrt. Der Rückstand beträgt auf den SSV Niedersonthofen drei Punkte. Gegen diesen Gegner steht im Frühjahr noch der direkte Vergleich im Nachholspiel an.
Nach dem letzten Spiel 2025 ließ die U21-Mannschaft das Jahr bei einer internen Abschlussfeier ausklingen. Mitte Januar wird das Training nach der Winterpause wieder aufgenommen.
FV Illertissen: Rommel – Wentzel, Kasper, Sama, Aschmann, Bachthaler (62. Shala), Martin, Gerhardt (63. Bock), Caciel, Annabring (82. Morina), Petrovic (63. Brahaj).
FC Memmingen U21: Unger – Neubrand, Jarsch, Mijatovic, Möst, Reichert (69. Lang), Bajramovic, Fusaro (62. Freisinger), Kroh (90. Henkel), Leyla, Kirsamer.
Tore: Fehlanzeige. – Schiedsrichter: Birkmeier (Rohrenfels). – Gelbe Karten: Sama, Morina, Wentzel / Kirsamer, Bajramovic, Freisinger, Leyla. – Zuschauer: 60.