FC Memmingen U21: Mit Nullnummer Anschluss gehalten

Mit einem torlosen Unentschieden beim Tabellenfünften FV Illertissen II haben sich die U21-Fußballer des FC Memmingen in die Winterpause der Landesliga Südwest verabschiedet. Zwar konnte FCM-Trainer Esad Kahric auf Reservisten des spielfreien Regionalliga-Kaders zurückgreifen, das Durchschnittsalter seiner Mannschaft lag dennoch bei nur 19,5 Jahren, die Gastgeber kamen auf einen Schnitt von 20,6.

Auf dem Kunstrasenplatz im Illertisser Vöhlin-Stadion verlief die erste Hälfte ausgeglichen, ohne große Höhepunkte. In der zweiten Hälfte kamen die Memminger auf Touren und erspielten sich einige Torchancen mit zwei Aluminium-Treffern. Zunächst zielte Nachwuchsmann Luan Fusaro knapp am langen Pfosten vorbei (52. Minute). Nach einer Stunde traf Fabian Kroh nur die Querlatte, fünf Minuten später scheiterte Kenan Bajramovic an FVI-Torhüter Valentin Rommel (65.). Nur zwei Zeigerumdrehungen später setzte Philipp Kirsamer einen Freistoß an den Pfosten (67.) und nochmals fand Bajramovic seinen Meister an Rommel (78.). Die Gastgeber hätte kurz vor Abpfiff noch den „Lucky Punch“ setzen können, aber hier war FCM-Schlussmann Felix Unger gegen Wentzel auf dem Posten (88.).