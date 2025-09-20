FC Memmingen U21: Mit Aystetten wartet der nächste direkte Konkurrent

Mit der Auswärtsaufgabe beim SV Cosmos Aystetten wartet auf die U21-Fußballer des FC Memmingen am Sonntag (15 Uhr) ein direkter Konkurrent im Landesliga-Abstiegskampf. "Die Ausgangslage ist klar, wie schon vergangene Woche könnten wir mit einem Sieg den Gegner überholen und Abstiegszone verlassen", sagt FCM-Trainer Bernd Maier vor dem Spiel. Vor Wochenfrist ist dies zuhause gegen den SC Oberweikertshofen nicht gelungen. Beim 3:3 Unentschieden wurde eine 3:1-Führung in den Schlussminuten noch verspielt und die Chance verpasst.

Wenn nun in Aystetten nicht gepunktet wird, hängt das Team erst einmal ganz unten fest. "So langsam wird aus dem 'Gewinnen sollen' ein 'Gewinnen müssen'", weiß Maier um den Druck, der auf der Partie liegt. Fehlen wird einige Zeit Mohamed Fofanah (Muskelfaserriss). Linus Jarsch muss dieses Mal aus beruflichen Gründen passen. Der Coach ist zuversichtlich in Aystetten nicht leer auszugehen: "Es gab nach Oberweikertshofen eine kurze und intensive Aussprache. Die anschließende Trainingswoche war sehr gut".