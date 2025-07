FC Memmingen U21: Letzten Test am Schluss noch hingebogen

Ergebnismäßig hat die Generalprobe für die U21-Fußballer des FC Memmingen eine Woche vor dem Punktspielstart gepasst. Beim württembergischen Landesligisten gab es am Ende noch einen 5:3 (1:1) Erfolg. Die Gastgeber hatten jedoch dreimal durch Noah Blersch (35. Minute), Jannik Keller (49.) und Philipp Kolb (72.) vorgelegt. Moritz Henkel (45.), Marvin Lang (62.9 und Mafouz Boroh (80.) gelang jeweils der Ausgleichstreffer. In den Schlussminuten schossen die „Joker“ Dzavid Zatega (86.) und Fabian Kroh per Strafstoß (88.) den FC Memmingen II noch auf die Siegerstraße.

Trainer Bernd Maier setzte im letzten Testspiel insgesamt 19 Spieler ein. Mit dem Allgäuer Duell beim FC Kempten beginnt am nächsten Samstag (17 Uhr) die Landesliga-Runde.