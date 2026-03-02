FC Memmingen U21: Last-Minute-Gegentreffer kostet Derbysieg

– Foto: Dieter Latzel

Die U21-Fußballer des FC Memmingen standen im Allgäuer Landesliga-Duell gegen den 1. FC Sonthofen wie schon im Hinspiel vor dem zweiten Überraschungscoup, mussten sich quasi aber in letzter Minute noch mit einem 1:1 (1:0) Unentschieden begnügen. Für die Gastgeber ist es dennoch ein wertvoller Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Für Sonthofen ist der eine Zähler zu wenig, um noch einmal ernsthaft im Rennen um den zweiten Tabellenplatz eingreifen zu können und im Rennen um den Bayernliga-Wiederaufstieg zu bleiben.

Auf dem Kunstrasenplatz im Memminger Stadion war der Auftakt vor 160 Zuschauern flott. Gleich zu Beginn setzte Fabian Kroh beim FCM den Ball an den Querbalken. Im Gegenzug musste Junioren-Torhüter Luis Stanzel gegen den Ex-Memminger Marko Jozic eingreifen und entschärfte Mitte der ersten Hälfte einen gefährlichen Kopfball. Nach dem starkem Beginn verflachte die Partie zusehends, Sonthofen war etwas besser im Spiel, aber den Führungstreffer erzielten die Hausherren. Kroh umkurvte nach einem Alleingang FCS-Torwart Marco Zettler und schloss zum 1:0 ab (32. Minute).