FC Memmingen U21: Landesliga-Fehlstart im Allgäuer Duell

Eigentlich ist das junge Team von Neu-Trainer Bernd Maier nach Kempten gefahren, um dort die gute Vorbereitung zu bestätigen und mit einem Sieg in die Runde zu starten. Aber es wurde schnell deutlich, dass es wohl nicht der Tag der Memminger U21 werden würde. Von Beginn an war mit „Bruder Leichtsinn“ ein zwölfter Mann in den Memminger Reihen. Kempten nahm die Geschenke aber nicht an, erst kurz vor der Pause nutzte Ivan Buric nach einem schnellen Gegenangriff die Unordnung im Memminger Strafraum und drosch den Ball in die Maschen (42.).