FC Memmingen U21: Körperbetonte Gäste erwartet

Mit dem SC Oberweikertshofen treffen die U21-Fußballer des FC Memmingen auf einen direkten Tabellennachbarn. Das vorletzte Landesliga-Heimspiel wird am Samstag um 13 Uhr auf dem Südplatz im Stadion angepfiffen. Beide Teams stehen vor dem Klassenerhalt und wollen letzte Zweifel noch beseitigen. Die Gäste waren nach dem überraschenden Rücktritt von Trainer Florian Hönisch unter der Woche im Einsatz und verpassten es mit einer 1:4 Niederlage gegen den FSV Pfaffenhofen den Deckel final drauf zu machen. Nun stehen die seit sieben Spielen sieglosen Oberbayern mit drei Zählern weniger als der FCM II auf Platz elf und haben nun noch einen Punkt Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz.

Entsprechend erwartet der zum Saisonende scheidende Memminger Coach Markus Schaich (zum TSV Regglisweiler) eine kampfbetonte Partie: „Oberweikertshofen spielt sehr körperbetont“. Personell wird der Kader von zuletzt zur Verfügung stehen. Die "Erste" spielt am gleichen Tag in Sonthofen um wichtige Bayernliga-Punkte. Im Hinspiel in Oberweikertshofen unterlag die U21 knapp mit 2:3.