FC Memmingen U21: Klassenerhalt fast in trockenen Tüchern

So., 13.04.2025, 15:00 Uhr

Mit einem 2:0 (1:0) Erfolg beim zuletzt formstarken SV Cosmos Aystetten haben die U21-Fußballer des FC Memmingen nicht nur einen Konkurrenten klar auf Distanz gehalten, sondern damit den Landesliga-Erhalt schon fast in der Tasche. „Wir waren von Anfang an griffiger in den Zweikämpfen. Der Sieg hätte auch noch höher ausfallen können“, sah Co-Trainer Benjamin Schmid einen überlegenen Auswärtsauftritt bei dem ein höheres Ergebnis möglich gewesen wäre.

Die Führung gelang Kapitän Adrian Tenea mit einem sicher verwandelten Strafstoß nach 20 Minuten. A-Jugend-Spieler Mike Gerhardt hatte zunächst nach einem Freistoß von Okaty Leyla an die Querlatte geköpft. Der Ball sprang zurück und Fabian Krug unterband den zweiten Versuch mit Elfmeter-reifen Foul. Zuvor fehlten bei Simon Ammann nur Zentimeter zum Torerfolg, wie kurz vor der Pause auch bei Micha Bareis.