FC Memmingen U21: Klare Testspiel-Niederliga im Landesliga-Duell

– Foto: Dominik Fiebig

Im zweiten Testspiel der Winter-Vorbereitung setzte es für die U21-Fußballer des FC Memmingen eine hohe Niederlage. Ohne den gesperrten Torhüter Benjamin Frick setzte es für die junge Truppe gegen den Landesliga-Konkurrenten FC Kempten ein 1:5 (0:2). Trainer Rainer Noll setzte fünf A-Junioren ein.

In der ersten Halbzeit traf Finn Steuer auf dem Kunstrasenplatz im Memminger Stadion zweimal (33./41. Minute). Kempten blieb auch in der zweiten Halbzeit am Drücker und Raphael Gött erhöhte auf 0:3 (53.). Der eingewechselte Semih Nergiz erzielte mit einem satten Schuss den 1:3 Anschlusstreffer (57.). Marian Halder stellt den alten Abstand wieder her (61.). Rückkehrer Flemming Schug hatte per Freistoß eine gute Möglichkeit auf einen weiteren FCM-Treffer, besser machte es aber Ian Buric mit dem 1:5 für die Gäste (79.).