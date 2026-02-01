FC Memmingen U21: Klare Testspiel-Niederliga im Landesliga-Duell

Im zweiten Testspiel der Winter-Vorbereitung setzte es für die U21-Fußballer des FC Memmingen eine hohe Niederlage. Ohne den gesperrten Torhüter Benjamin Frick setzte es für die junge Truppe gegen den Landesliga-Konkurrenten FC Kempten ein 1:5 (0:2). Trainer Rainer Noll setzte fünf A-Junioren ein.
In der ersten Halbzeit traf Finn Steuer auf dem Kunstrasenplatz im Memminger Stadion zweimal (33./41. Minute). Kempten blieb auch in der zweiten Halbzeit am Drücker und Raphael Gött erhöhte auf 0:3 (53.). Der eingewechselte Semih Nergiz erzielte mit einem satten Schuss den 1:3 Anschlusstreffer (57.). Marian Halder stellt den alten Abstand wieder her (61.). Rückkehrer Flemming Schug hatte per Freistoß eine gute Möglichkeit auf einen weiteren FCM-Treffer, besser machte es aber Ian Buric mit dem 1:5 für die Gäste (79.).
Im nächsten Vorbereitungsspiel geht es für die Memminger U21 am Samstag, 7. Februar (15 Uhr), abermals zuhause gegen den österreichischen Viertligisten FC Brauerei Egg.
FC Memmingen U21: Stanzel – Henkel, Ba. Frick, Lang, Göppel, Reichert, Jarsch, Keckeisen, Schug, Geiger, Kroh (46. Gerhardt, Nergiz, Japaur).
Tore: 0:1 (33.) Steuer, 0:2 (41.) Steuer, 0:3 (53. Gött), 1:3 (57.) Nergiz, 1:4 (61.) Halder, 1:5 (79.) Buric. – Schiedsrichter: Schwank (Mindelheim). – Gelbe Karte: – / Watari.
Das U21-Testspielprogramm:
Samstag, 24. Januar, 13 Uhr: FC Memmingen U21 – TSV Legau (Bezirksliga) 4:1
Samstag, 31. Januar, 13 Uhr: FC Memmingen U21 – FC Kempten (Landesliga) 1:5
Samstag, 7. Februar, 15 Uhr: FC Memmingen U21 – FC Brauerei Egg/Österreich (Eliteliga Vorarlberg/4. Liga)
Freitag, 13. Februar, 19 Uhr: FC Memmingen – SV Egg (Bezirksliga)
Samstag, 21. Februar, 13 Uhr: TSV Neu-Ulm (Landesliga Württemberg) – FC Memmingen U21