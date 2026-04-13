FC Memmingen U21: Junges Team hängt im Keller fest

– Foto: Gerd Jung

Bittere Niederlage für die U21-Mannschaft des FC Memmingen. Im Duell mit dem direkten Abstiegskonkurrenten Cosmos Aystetten setzte es eine 0:3 (0:2)-Heimniederlage. Damit verpasste es der FCM II mit den Gästen gleichzuziehen und die direkten Abstiegsränge zu verlassen.

Die Vorentscheidung fiel bereits in den ersten 45 Minuten, als die jungen Memminger (mit 19,3 Jahren im Schnitt fünf Jahre jünger als die Gäste) überhaupt nicht ins Spiel fanden. „Wir haben in der ersten Hälfte einfach nicht Fußball gespielt, nach dem Wechsel war es in Ordnung“, so Selcuk Sen bei seinem Einstand nach dem Trainerwechsel unter der Woche. Sen sah zwei Treffer Gäste durch Kevin Makowski in der 31. und 41. Minute – es waren die Saisontreffer Nummer 18 und 19 des Aystetteners. Die Memminger kamen nur einmal nennenswert vor das Gehäuse der Gäste, aber der Kopfball von Flemming Schug war sichere Beute von Torhüter Daniel Mrozek (12.).