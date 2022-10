FC Memmingen U21: Individuelle Fehler abstellen

Die Corona-Zeit verbrachten die Gäste in der Bezirksliga und kehrten im Sommer nach zwei Spielzeiten in die Landesliga zurück. Mit 21 Punkten belegt Oberweikertshofen einen respektablen sechsten Tabellenplatz. Zuletzt gab es im Spiel ohne Wertung gegen die Unterhachinger Reserve ein 4:4 Unentschieden, davor mit einem 3:1 Auswärtssieg beim Spitzenteam Sonthofen eine dicke Überraschung.

Die kleine Erfolgsserie des FC Memmingen II wurde in der Landesliga Südwest nach zwei Siegen mit der vermeidbaren 2:3 Niederlage in Olching gestoppt. Nun geht es am Samstag (14 Uhr) auf dem Südplatz im Memminger Stadion gegen den SC Oberweikertshofen, eine weitere Mannschaft wie Olching aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck.

Die Memminger U21-Truppe ist wieder auf einen Relegationsrang zurückgefallen, obwohl auch in Olching laut FCM-Trainer Besim Miroci Einsatz und Spielweise durchaus gestimmt haben: „Aber wir müssen unsere individuellen Fehler abstellen“. Nachdem der Bayernliga-Kader erst wieder am Dienstag gegen Ingolstadt II im Einsatz ist, könnte es erneut die eine oder andere Abstellung in die U21 geben. Bei Testspiel der ersten Mannschaft am Dienstagabend gegen den FC Wangen (1:0) hatte Cheftrainer Stephan Baierl die U21-Akteure Leonard Maucher und Maximilian Dolinski gesichtet.