FC Memmingen U21: Im Abstiegskampf in Jetzendorf gehörig unter Druck

– Foto: Siegfried Rebhan

Durch die Heimniederlage gegen den TSV Hollenbach haben sich die U21-Fußballer selbst wieder in arge Bedrängnis gebracht und einen Abstiegskonkurrenten aufgebaut. In der Tabelle ist die Mannschaft wieder auf einen Relegationsplatz zurückgefallen und läuft Gefahr sogar auf einen direkten Abstiegsplatz abzurutschen. Die junge Truppe von Trainer Selcuk Sen steht somit im Landesliga-Auswärtsspiel am Sonntag (17 Uhr) beim bereits gesicherten Tabellenzehnten TSV Jetzendorf entsprechend unter Druck.

„Die Ausgangslage ist klar: Wir müssen punkten“, weiß der Coach um die Brisanz der Partie und appelliert an sein Team, wieder mehr Aggressivität gegen den Ball und mehr Initiative auf dem Platz zu zeigen. Das Rezept: Die gegnerische Abwehr stressen, zu Fehlern zwingen und damit eigene Torchancen kreieren.