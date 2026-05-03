FC Memmingen U21: Im Abstiegskampf in Jetzendorf gehörig unter Druck

Durch die Heimniederlage gegen den TSV Hollenbach haben sich die U21-Fußballer selbst wieder in arge Bedrängnis gebracht und einen Abstiegskonkurrenten aufgebaut. In der Tabelle ist die Mannschaft wieder auf einen Relegationsplatz zurückgefallen und läuft Gefahr sogar auf einen direkten Abstiegsplatz abzurutschen. Die junge Truppe von Trainer Selcuk Sen steht somit im Landesliga-Auswärtsspiel am Sonntag (17 Uhr) beim bereits gesicherten Tabellenzehnten TSV Jetzendorf entsprechend unter Druck.
„Die Ausgangslage ist klar: Wir müssen punkten“, weiß der Coach um die Brisanz der Partie und appelliert an sein Team, wieder mehr Aggressivität gegen den Ball und mehr Initiative auf dem Platz zu zeigen. Das Rezept: Die gegnerische Abwehr stressen, zu Fehlern zwingen und damit eigene Torchancen kreieren.
Personell fällt Laurenz Freisinger für den Rest der Saison verletzt aus. Innenverteidiger Mike Gerhardt, der zuletzt aus privaten Gründen fehlte, ist wieder mit von der Partie. Jetzendorf kann das Spiel befreit angehen. Unter der Woche gelang dem TSV ein 3:1 Auswärtssieg beim SC Oberweikerthofen, dessen Abstieg damit vermutlich besiegelt ist. Im Hinspiel unterlag der FCM II gegen Jetzendorf trotz langer numerischer Überzahl mit 0:1.
In der Landesliga steht unsrer U21-Mannschaft vor einer erneut schwierigen Aufgabe. Dennoch soll beim spielstarken TSV Jetzendorf am Sonntag (17 Uhr) Zählbares, möglichst drei Punkte, mit nach Hause gebracht werden.