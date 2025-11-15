FC Memmingen U21: Herkulesaufgabe gegen Spitzenreiter Schwabmünchen

Eine Herkulesaufgabe steht den U21-Fußballern des FC Memmingen in der Landesliga Südwest bevor. Am Sonntag geht es um 13 Uhr gegen den bislang noch ungeschlagenen Tabellenführer TSV Schwabmünchen.

Die Gäste spielen bislang eine herausragende Runde. Zuletzt fielen die Siege noch deutlicher und souveräner aus. „Das wird eine sehr schwierige Aufgabe für uns“, weiß FCM-Trainer Esad Kahric, dass seine Jungs in diese Partie als krasser Außenseiter gehen. Dennoch traut er seiner Mannschaft zu, für eine positive Überraschung zu sorgen und Zählbares zu holen. Dafür hofft er auf Unterstützung aus dem Regionalliga-Kader, zudem sind bis auf Micha Bareis und Niclas Brader alle zuletzt krankheits- oder verletzungsbedingt fehlenden Akteure wieder zurück.