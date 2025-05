FC Memmingen U21: Großer Umbruch - 15 A-Junioren rücken auf

Die U21-Mannschaft des FC Memmingen steht, wie alle Jahre wieder, auch in diesem Sommer vor einem großen Umbruch. Von den eigenen U19-Fußballern, frischgebackener Meister der A-Junioren-Bayernliga, rücken altershalber 15 Spieler nach, wobei einige bereits in dieser Saison zu U21-Einsätzen in der Landesliga kamen. Fabian Kroh lief hier 27 mal und auch bereits in der ersten Mannschaft neunmal auf. Henry Seitz (17 Einsätze), Linus Jarsch (12), David Reichert (6) und Moritz Henkel (5) sammelten ebenfalls schon Erfahrung im Herrenbereich. Dazu stoßen aus dem eigenen Nachwuchs Niclas Brader, Luis Eurisch, Laurenz Freisinger, Dino Japaur, Felix Mayer, Azad Kizilkanat, Dzavid Zatega und Torhüter Benjamin Frick sowie die Winter-Zugänge Mahfouz Boroh (SG Sontheim) und Marvin Lang (SSV Ulm U19).

Wie der Sportliche Leiter der U21 Edgar Weiler mitteilt, bleiben nach dem jetzigen Stand auf dem bisherigen Kader Eren Bozkurt, Semih Nergiz und Joshua Steck. Von den feststehenden Abgängen stehen bei Torhüter Kaan Aslan (Türkspor Augsburg), Andrè Braun (zurück zum SV Ungerhausen), Noah Hackenschmidt (TSV Kottern), Maurice Jaumann (1. FC Sonthofen), Adrian Tenea (FV Biberach), Lucas und Nicolas Schmidt (beide SV Ochsenhausen) die neuen Vereine bereits fest. Das Ziel von Keeper Gabriel Wagner ist noch unklar. Zudem stehen noch einige Entscheidungen im bisherigen Kader und der U19 aus.