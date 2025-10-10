FC Memmingen U21: Gegen Jetzendorf braucht's noch eine Schippe mehr

Nachdem der Trainerwechsel mit dem 2:0-Auswärtssieg in Hollenbach gefruchtet hat, wartet auf die U21-Mannschaft des FC Memmingen eine schwere Heimaufgabe: Am Samstag (13 Uhr) kommt der Tabellenvierte TSV Jetzendorf. Gespielt wird voraussichtlich auf dem Südplatz im Memminger Stadion.

Die Oberbayern verfügen über eine spielstarke und routinierte Mannschaft, die vorne mitmischt. Im Spitzenspiel vergangene Woche gegen den Führenden TSV Schwabmünchen wurde in der Schlussphase knapp mit 1:2 verloren. Zuvor blieb Jetzendorf in neun Spielen ungeschlagen. Für den FCM endete dagegen am vergangenen Sonntag eine Negativserie von sechs Partien. Damit konnte zumindest die „Rote Laterne“ des Schlusslichts an den Gegner TSV Hollenbach abgegeben und der Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze gehalten werden.