FC Memmingen U21: Gegen Jetzendorf braucht's noch eine Schippe mehr

Nachdem der Trainerwechsel mit dem 2:0-Auswärtssieg in Hollenbach gefruchtet hat, wartet auf die U21-Mannschaft des FC Memmingen eine schwere Heimaufgabe: Am Samstag (13 Uhr) kommt der Tabellenvierte TSV Jetzendorf. Gespielt wird voraussichtlich auf dem Südplatz im Memminger Stadion.
Die Oberbayern verfügen über eine spielstarke und routinierte Mannschaft, die vorne mitmischt. Im Spitzenspiel vergangene Woche gegen den Führenden TSV Schwabmünchen wurde in der Schlussphase knapp mit 1:2 verloren. Zuvor blieb Jetzendorf in neun Spielen ungeschlagen. Für den FCM endete dagegen am vergangenen Sonntag eine Negativserie von sechs Partien. Damit konnte zumindest die „Rote Laterne“ des Schlusslichts an den Gegner TSV Hollenbach abgegeben und der Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze gehalten werden.
FCM-Trainer Esad Kahric ist sich bewusst, dass sich seine junge Mannschaft aber weiter steigern muss: „Jetzendorf wird eine sehr unangenehme Aufgabe werden und deutlich stärker sein als zuletzt Hollenbach“. Die erste Halbzeit dort war o,k. – darauf gilt es aufzubauen, aber es muss insgesamt noch eine Schippe draufgelegt werden, um gegen Jetzendorf nicht ganz leer auszugehen.
Personell ist die Lage weitgehend gleich, wie zuletzt. Die erste Mannschaft ist bereits am Freitag gegen Ansbach im Einsatz. Kahric hofft, dass es die eine oder andere Verstärkungen durch die Reservisten des Regionalliga-Kaders geben kann, allerdings ist auch hier der Spielraum durch Verletzte kleiner geworden.