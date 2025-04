FC Memmingen U21: Gegen Ehekirchen final den Deckel draufmachen

Nach dem verdienten Auswärtssieg in Aystetten könnten die U21-Fußballer mit einem Heimsieg am Karsamstag schon fast final den Deckel in Sachen Landesliga-Erhalt draufmachen. Die Begegnung gegen den FC Ehekirchen wird um 13 Uhr im BBZ-Stadion angepfiffen.

Nach vier sieglosen Spielen hat es für die jungen Memminger wieder geklappt, Ehekirchen hat zuletzt eine Durstrecke mit sechs Niederlagen in Serie durch einen knappen 1:0 über den VfL Kaufering beendet. Auch wenn der Gegner nur drei Punkte vor der Abstiegsrelegation rangiert, warnt FCM-Trainer Markus Schaich: “Ehekirchen ist deutlich besser als der Tabellenplatz. Zudem müssen wir gespannt sein, wie sie nach dem Trainerwechsel auftreten. Mit Biermann und Hollinger haben sie zwei ‘Unterschiedsspieler’ in ihren Reihen”. Der ehemalige Eichstätter Regionalliga-Coach Markus Mattes hat den FCE zunächst bis zum Sommer übernommen.