FC Memmingen U21: Gegen Aufsteiger Gersthofen nachlegen

– Foto: Jürgen Meyer

„Jetzt gilt es nachzulegen“, lautet die klare Ansage von Trainer Selcuk Sen vor dem Landesliga-Heimspiel des FC Memmingen gegen den TSV Gersthofen. Die Partie wird am Sonntag um 13 Uhr auf dem Südplatz im Memminger Stadion angepfiffen. Es ist der Auftakt einer „englischen Woche“, denn schon am Mittwoch steht die Auswärtsbegegnung bei Bayernliga-Absteiger Türkspor Augsburg an.

Mit dem auch in der Höhe verdienten 4:1 Auswärtssieg in Manching haben die jungen Memminger die Auftaktniederlage gegen Olching (1:2) wettgemacht. Der Sieg war aber wenig wert, wenn wir es nicht schaffen, auch gegen Gersthofen etwas zu holen“, macht der Coach eine klare Ansage an sein U21-Team. Mit gleicher Laufbereitschaft, Einsatzwillen und Konzentration bis zum Ende wie in Manching soll es gegen den Aufsteiger gelingen.