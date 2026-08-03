FC Memmingen U21: Frühe Entscheidung durch Gäste-Eigentor

– Foto: Siegfried Rebhan

Durch ein frühes Eigentor der Gäste entschieden die U21-Fußballer des FC Memmingen das Landesliga-Heimspiel gegen den TSV Gersthofen mit 1:0 für sich. In der 17. Minute drückte nach einer schnellen Kombination TSV-Spieler Adnan Muminovic eine Hereingabe von Noah Hill über die eigene Linie. FCM-Trainer Selcuk Sen sah dann eine Reihe verpasster Möglichkeiten: „Wir haben es nicht geschafft, vor der Halbzeit den zweiten oder dritten Treffer zu setzen“.

So wurde es in der zweiten Halbzeit spannend, als Gersthofen aufkam und FCM-Torhüter Daniel Keller zu ungestüm gegen einen Gästestürmer zu Werke ging. Keller machte seinen Patzer aber postwendend wett und parierte den fälligen Elfmeter gegen Aivin Emini (56.). Mit einer weiteren Glanzparade hielt Keller den Memminger Sieg fest. In der Nachspielzeit droschen zudem die Gersthofener Christian Vogel und Tobias Bühler über den Kasten. Zuzuvor schaffte es der FCM II nicht, seine Konter zu Ende zu spielen und für eine Vorentscheidung zu sorgen.