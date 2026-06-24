FC Memmingen U21: Fitness passt trotz Hitze - das Ergebnis nicht

– Foto: Siegfried Rebhan

Nach der kurzfristigen Absage von Türkgücü München am vergangenen Wochenende haben die die U21-Fußballer des FC Memmingen am Dienstagabend ihr erstes Testspiel absolviert. Beim Bezirksligisten SVO Germaringen hat die neuformierte Mannschaft zwar mit 1:2 (0:1) verloren, zeigte in punkto Fitness für den Sportlichen Leiter Eddy Weiler trotz der großen Hitze gutes Stehvermögen. Noch am vergangenen Samstag war der Memminger Regionalliga-Kader in Germaringen angetreten.

Kurz vor der Pause geriet das Team etwas unglücklich in Rückstand, als mehrere Rettungsversuche fehlschlugen und Pius Schafft den Ball ins eigene Netz beförderte. Nach einer schönen Kombination erzielte Danyel Dalkiran mit einem Flachschuss den Ausgleichstreffer (58.). Anschließend wurden einige gute Tormöglichkeiten ausgelassen. Semih Nergiz traf nur die Querlatte. Effektiver und cleverer waren die Gastgeber: Timo Wörz schloss einen Konter zum 2:1 (67.) und damit nicht unverdientem Sieg ab.

Auch in der Schlussphase vergab der FCM aber noch Chancen In den kommenden Wochen gilt es weiter die Junioren von bisherigen Jugendfußball an den Herrenbereich heranzuführen. Aus den A-Junioren wurde mit Daniel Jeske noch weiterer Nachwuchsspieler in die U21 übernommen. Mit weiteren externen Zugängen laufen derzeit noch die Wechselmodalitäten.

Das nächste Vorbereitungsspiel bestreitet der FC Memmingen am kommenden Sonntag um 13 Uhr zuhause gegen die SpVgg Kaufbeuren. Der Bayerische Fußballverband hat derweil den vorläufigen Landesliga-Spielplan veröffentlich. Die U21 startet demnach am 19. Juli mit einem Heimspiel gegen den SC Olching. Die Termine müssen aber noch final auf der Spielgruppentagung am 4. Juli festgezurrt werden.

Die Testspiele der U21-Mannschaft des FC Memmingen:

Sonntag, 14. Juni, 11 Uhr: FC Memmingen U21 – Türkgücü München (Landesliga) ABGESAGT

Dienstag, 23. Juni, 19 Uhr: SVO Germaringen (Bezirksliga) - FC Memmingen U21 2:1

Sonntag, 28. Juni, 13 Uhr: FC Memmingen U21 – SpVgg Kaufbeuren (Bezirksliga)

Dienstag, 30. Juni, 19 Uhr: TSV Legau (Bezirksliga) - FC Memmingen U21

Samstag, 4. Juli, 14 Uhr: FC Memmingen U21 - Türkspor Neu-Ulm (Landesliga)