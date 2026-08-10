FC Memmingen U21: Erfolgsserie geht weiter - vierter Sieg in Folge

– Foto: Siegfried Rebhan

Die U21-Mannschaft des FC Memmingen hat ihr Landesliga- Heimspiel gegen den SV Cosmos Aystetten deutlich mit 6:2 gewonnen und damit den vierten Sieg in Serie eingefahren. Spielbestimmend waren dabei allerdings in der Anfangsphase die Gäste und gingen nicht unverdient durch Burda in der siebten Spielminute in Führung. Nach dem Ausgleich durch Noah Hill (13.) dominierten die FCM – Youngsters die Partie und erhöhten durch Laurenz Freisinger, der den Ball im Anschluss an eine Ecke mit dem Kopf in die Maschen setzte, auf 2:1 (26.). Den dritten Memminger Treffer erzielte Bastian Frick ebenfalls mit dem Kopf (36.).

Unmittelbar nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit kam Aystetten im Anschluss an eine Ecke durch Schäfer auf 3:2 heran (46.). Aystetten war nun weiterhin am Drücker und drängte auf den Ausgleich doch mit dem 4:2 durch Dominik Martin (61.) war die Partie praktisch entschieden. Der FC Memmingen gab sich damit noch nicht zufrieden und erhöhte gegen die phasenweise ordentlich mitspielenden, am Ende aber konditionell unterlegenen Gäste durch zwei weitere Treffer von Noah Hill (68. und 79.) auf 6:2.