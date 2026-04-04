FC Memmingen U21: Entscheidende Wochen im April

– Foto: Gerd Jung

Jetzt gilt es für die U21-Fußballer des FC Memmingen: Der Monat April wird entscheidend im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga Südwest. Es geht hintereinander gegen fünf direkte Konkurrenten. Den Anfang macht am Karsamstag (14 Uhr) das Auswärtsspiel des 27. Spieltags beim abgeschlagenen Schlusslicht SC Oberweikertshofen.

Hier ist ein Sieg gegen einen Gegner, der seit 15 Spielen nicht mehr gewonnen hat, eigentlich Pflicht. FCM-Trainer Rainer Noll plagen ein wenig personelle Sorgen. „Das Fehlen einiger Stammspieler erschwert die Aufgabe“, so Noll, der dennoch zuversichtlich ist, alle drei Punkte mit nach Hause zu bringen, „die richtige Einstellung auch Geduld im Spiel nach vorn ist nötig, hinten müssen wir wachsam sein“. Unter der Woche hat sein Team im Training entsprechend gut gearbeitet: „Die Jungs haben sich gut vorbereitet und gehen auch mit viel Selbstvertrauen ins Spiel“.