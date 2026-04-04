FC Memmingen U21: Entscheidende Wochen im April

Jetzt gilt es für die U21-Fußballer des FC Memmingen: Der Monat April wird entscheidend im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga Südwest. Es geht hintereinander gegen fünf direkte Konkurrenten. Den Anfang macht am Karsamstag (14 Uhr) das Auswärtsspiel des 27. Spieltags beim abgeschlagenen Schlusslicht SC Oberweikertshofen.
Hier ist ein Sieg gegen einen Gegner, der seit 15 Spielen nicht mehr gewonnen hat, eigentlich Pflicht. FCM-Trainer Rainer Noll plagen ein wenig personelle Sorgen. „Das Fehlen einiger Stammspieler erschwert die Aufgabe“, so Noll, der dennoch zuversichtlich ist, alle drei Punkte mit nach Hause zu bringen, „die richtige Einstellung auch Geduld im Spiel nach vorn ist nötig, hinten müssen wir wachsam sein“. Unter der Woche hat sein Team im Training entsprechend gut gearbeitet: „Die Jungs haben sich gut vorbereitet und gehen auch mit viel Selbstvertrauen ins Spiel“.
Mit den Gastgebern wartet ein Team, dass seine allerletzte Chance, dem Abstieg doch noch zu entgehen, nutzen möchte. Sprich, alle drei Punkte behalten möchte. „Oberweikertshofen verfügt durchaus über eine kompakte Defensive und setzt immer wieder schmerzhafte Nadelstiche. Einfach ein unangenehmer Gegner“, so Noll.
Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften mit 3:3, es war eines der beiden Unentschieden in der langen Negativphase von Oberweikertshofen. Paolo Maiolo ist beim SCO seit Januar bereits der dritte Trainer in dieser Saison, wie auch Rainer Noll beim FCM II. Zuletzt bei der 1:2 Niederlage gegen den TSV Rain machte Flemmig Schug nach seiner Einwechslung noch viel Alarm auf dem Platz. Warum der Winter-Rückkehrer, der die junge Truppe normalerweise auch als Kapitän anführt, nicht in der Startelf stand, hatte einen plausiblen Grund. Schug konnte aus Studiengründen eine ganze Woche nicht trainieren.
Nach Oberweikertshofen warten noch Cosmos Aystetten (13. Platz), der SSV Niedersonthofen (17.), FC Ehekirchen (14.) und TSV Hollenbach (15.) auf die Memminger U21, die als Tabellensechzehnter drei Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz hat (Platzierungen vor dem 27. Spieltag).