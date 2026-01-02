FC Memmingen U21: Eine neue Doppelspitze übernimmt

Mit Zusammenhalt und einem neuen Trainerduo will der FC Memmingen II im Landesliga-Abstiegskampf bestehen. – Foto: Siegfried Rebhan

Ein eues Trainergespann für die U21-Mannschaft des FC Memmingen: Ab sofort übernehmen Rainer Noll und Charles Figho und wollen alles unternehmen, um den Landesliga-Erhalt zu schaffen. Esad Kahric, der das Team im Herbst interimsweise betreute, wird sich wie angekündigt wieder voll auf seine Aufgabe als Sportlicher Leiter konzentrieren.

Noll und Figho kennen einige Jungs aus dem Kader bereits aus ihrer Tätigkeit im Nachwuchsbereich. Sie hatten den Jahrgang 2006 seinerzeit bei den U17-Junioren unter ihren Fittichen.

Trainingsstart nach der Winterpause ist am 19. Januar. Bis die Landesliga-Runde am 28. Februar gegen den 1. FC Sonthofen fortgesetzt wird, stehen in der sechswöchigen Vorbereitung fünf Testspiele an. Das Testspielprogramm: