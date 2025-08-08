FC Memmingen U21: Duell der Regionalliga-Reserven

Im zweiten von drei aufeinanderfolgenden Landesliga-Heimspielen trifft die U21-Mannschaft des FC Memmingen auf den FV Illertissen II. Die Memminger haben dem Wunsch der Gäste entsprochen, am eher ungewohnten Sonntag zu spielen. Anpfiff des Duells der Regionalliga-Reserven ist um 13 Uhr auf dem Südplatz im Memminger Stadion.
FCM-Trainer Bernd Maier muss etwas improvisieren, weil urlaubsbedingt einige Akteure nicht zur Verfügung stehen. Dafür könnten Semih Nergiz und Tino Japaur wieder mit dabei sein. Beide sind nach ihren Verletzungspausen wieder ins Training eingestiegen.
Mit der Illertisser Regionalliga-Reserve wartet auf die jungen Memminger eine recht spielstarke Mannschaft, ein völlig anderer Gegner wie zuletzt Niedersonthofen. Maier sieht den FVI am Ende unter den Top-5 der Liga, auch wenn gegen Favorit Schwabmünchen (1:3) und überraschend gegen Stätzling (0:3) zwei Niederlagen eingefahren wurden. Bei seiner Mannschaft sah der Coach zuletzt eine 0:2 Niederlage gegen den SSV Niedersonthofen, dessen Kader im Schnitt zehn Jahre älter war: „Das war dennoch ein enttäuschender Auftritt gegen einen Aufsteiger“. Maier erwartet eine Reaktion von seinen Jungs, vor allem im Spiel nach vorn. Nur ein Treffer in vier Partien spricht eine deutliche Sprache, „für uns heißt das, wir müssen uns auf die Basics fokussieren und wieder als Einheit auftreten. Wir wollen und müssen in die Spur kommen und an unserer Konstanz arbeiten“.