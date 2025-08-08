FC Memmingen U21: Duell der Regionalliga-Reserven

Im zweiten von drei aufeinanderfolgenden Landesliga-Heimspielen trifft die U21-Mannschaft des FC Memmingen auf den FV Illertissen II. Die Memminger haben dem Wunsch der Gäste entsprochen, am eher ungewohnten Sonntag zu spielen. Anpfiff des Duells der Regionalliga-Reserven ist um 13 Uhr auf dem Südplatz im Memminger Stadion.

FCM-Trainer Bernd Maier muss etwas improvisieren, weil urlaubsbedingt einige Akteure nicht zur Verfügung stehen. Dafür könnten Semih Nergiz und Tino Japaur wieder mit dabei sein. Beide sind nach ihren Verletzungspausen wieder ins Training eingestiegen.