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Spielbericht
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FC Memmingen U21: Die Fünf-Tore-Show des Fabian Kroh
Ein wahres Torfestival lieferten die U21-Fußballer des FC Memmingen am letzten Landesliga-Spieltag beim TSV 1865 Dachau. Der 6:3 (5:2) Erfolg geriet zur Show von Fabian Kroh, der in der ersten Halbzeit innerhalb von fünf Minuten mit drei Treffern einen lupenreinen Hattrick erzielte (16./20./21.) Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer von Dino Buric (25.) und John Haist (34.) ließ Kroh noch im ersten Durchgang zwei weitere Treffer folgen (1:4/26. – 2:5/42.). Der 20-jährige Mittelstürmer schraubte damit sein Konto auf 18 Saisontreffer.
Im Spiel von zwei Mannschaften für die es nur noch um die Platzierung ging machte A-Junior Pius Schafft in der 64. Minute das halbe Dutzend an Memminger Treffern voll. Haist verwandelte noch einen Strafstoß, der seine Saisonausbeute auf 25 Treffer anwachsen ließ, was im Kampf um die Landesliga-Torjägerkrone Platz zwei bedeutet.
FCM-Trainer Selcuk Sen freute sich über den gelungenen und unterhaltsamen Abschluss mit einem überragenden Kroh. Sen hatte das Team vor sechs Wochen übernommen. Unter seiner Regie wurde mit einer Bilanz von fünf Siegen aus sieben Spielen im Saisonendspurt der Klassenerhalt gesichert. Der bisherige U19-Coach betreut die U21 des Vereins auch in der kommenden Spielzeit.