FC Memmingen U21: Ausgleich in letzter Sekunde

Zu einem von Zeitpunkt her glücklichen 1:1 (0:0) Unentschieden kamen die U21-Fußballer des FC Memmingen im Landesliga-Heimspiel gegen den FC Ehekirchen. Dem nach der Pause eingewechselten Fabian Kroh gelang der Ausgleichstreffer erst in der letzten Minute der Nachspielzeit. Bei einem Querpass kam er noch mit den Fußspitzen an den Ball und spitzelte ihn über die Linie (90. + 4).

In Führung gingen jedoch die Gäste mit einem Treffer praktisch aus dem Nichts. Ein Missverständnis von Torhüter Lukas Da Silva Pötzinger nutzte Christoph Hollinger zum 0:1 (68.). Der FCM-Keeper ging von einem Spielunterbruch aus, als ein Ehekirchener am Boden lag. Schiedsrichter Marco Blösch zeigte jedoch Vorteil an und ließ die Begegnung weiterlaufen. Hollinger traf per Bogenlampe.

FC Memmingen U21: Da Silva-Pötzinge - Neubrand, L. Schmidt (46. Steck), Lochbrunner, Jarsch, Ammann (90. Dimou), Nergiz (46. Kroh), Tenea, Reichert (76. Jaumann), Hackenschmidt, Henkel.