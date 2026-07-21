FC Memmingen U21: Auftakt gegen Rückkehrer geht daneben

– Foto: Siegfried Rebhan

Die U21-Fußballer des FC Memmingen mussten zum Landesliga-Start eine 1:2 (0:1) Heimniederlage gegen Rückkehrer SC Olching hinnehmen. Dabei lief die Mannschaft von FCM-Trainer Selcuk Sen schon früh einem Rückstand hinterher. Nach einem Freistoß in der zweiten Minute klärte die Memminger Abwehr nicht konsequent und Omer Grbic staubte zum 0:1 ab. Mehr als ein gefährlicher Freistoß durch Noah Hill sprang in der langen chancenarmen Partie zunächst nicht heraus (16.).

Zweimal reklamierte Sen in der zweiten Hälfte aus seiner Sicht ausbleibende Elfmeterpfiffe. Nach einem Missverständnis in der Olchinger Abwehr wurde der dem Ball nacheilende Dominik Reichart am Fuß getroffen (65.), zuvor war es ein Pressschlag im Strafraum zwischen Gäste-Verteidiger Moritz Vollmer und dem eingewechselten Shaka Pouhe, der daraufhin mit einer Knieverletzung wieder ausgetauscht werden musste. Olching zeigte sich effektiv und machte aus wenig viel. Das 0:2 (72.) erneut durch Grbic war die Vorentscheidung, wenn auch Dino Japaur durch einen verwandelten Foulelfmeter den FCM noch einmal heranbrachte (81.).