FC Memmingen U21: Auch bei Türkspor bis ans Limit gehen

– Foto: Siegfried Rebhan

Englische Woche in der Landesliga Südwest: Im Mai 2025 hatte die erste Mannschaft des FC Memmingen bei Türkspor Augsburg die Bayernliga-Meisterschaft und die Regionalliga-Rückkehr gefeiert. Jetzt tritt am Mittwochabend (18.30 Uhr) die Zweitvertretung des FCM auf der Bezirkssportanlage Haunstetten an, nachdem Türkspor aus der Bayernliga in die Landesliga abgestiegen ist.

Die Gastgeber sind eher holprig gestartet. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt mit 2:6 bei Illertissen II sowie 0:2 gegen Bobingen, gelang erst am vergangenen Samstag mit 2:0 beim Aufsteiger TSV Weißenburg der erste Sieg. Anders das Memminger U21-Team, das nach der Auftaktniederlage zwei „Dreier“ eingefahren hat. „Die Bereitschaft, bis ans Limit zu gehen und den Gegner zu bearbeiten, war zuletzt sehr gut“, lobt Sen, der aber auch registrierte, dass der jüngste 1:0 Erfolg gegen Gersthofen auch ein Stück glücklich war. In Augsburg baut er auf das gewonnene Selbstvertrauen und kämpferische Mittel, um „gegen eine technisch hervorragende und spielstarke Mannschaft zu bestehen“.