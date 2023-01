FC Memmingen: U19 holt sich schwäbischen Hallentitel

Die U19-Fußballer des FC Memmingen haben sich den schwäbischen Hallenfußballtitel geholt und nehmen damit am 21. Januar an der bayerischen Futsal-Meisterschaft in Essenbach teil. Beim Bezirksturnier in Marktoberdorf wurde das Endspiel gegen den Bayernliga-Konkurrenten FC Stätzling mit 3:0 gewonnen. Auch der FC Stätzling hat sich als Zweitplatzierter für die bayerische Endrunde qualifiziert bei auch der Teilnehmer für die süddeutsche Hallenmeisterschaft am 4. März gesucht wird.

Der Memminger Nachwuchs blieb in der Mittelschul-Sporthalle in Marktoberdorf in der spannenden Gruppenphase ungeschlagen und landete Siege gegen den späteren Endspielgegner FC Stätzling (3:1), TSV Rain (4:3) und TSV Haunstetten (3:1) sowie einem torlosen Unentschieden gegen den Allgäuer Kreissieger SG Wiggensbach/Buchenberg. Im Halbfinale gab es einen 2:0 Erfolg über den FC Lauingen.