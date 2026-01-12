FC Memmingen U17: Unternehmen Titelverteidigung läuft

Die Junioren-Teams des FC Memmingen am Reisacher-Campus sind weiter unter dem Hallendach erfolgreich und haben am Wochenende weitere Titel eingefahren. DieU17-Junioren holten sich erneut die schwäbischen Futsal-Meisterschaft und fahren am 7. Februar nun als Titelverteidiger und amtierender Deutscher Meister zur „Bayerischen“ nach Weiden.

Parallel läuft bereits draußen die Vorbereitung für den erstmaligen Start in der U17-DFB-Nachwuchsliga im Frühjahr. Am Dienstag steht um 18.45 Uhr ein Testspiel gegen den SSV Ulm 1846 an.

Beim Turnier der B-Jugend in Wiggensbach musste sich der FCM-Nachwuchs in den Gruppenspielen nach Siegen gegen die SG Adelsried, SG Buchdorf und Gastgeber FC Wiggensbach zwar dem FC Stätzling mit 0:2 geschlagen geben, zog mit einem 2:0 über den TSV Kottern aber dennoch ins Endspiel ein. Hier wurde der TSV Nördlingen ebenfalls mit 2:0 geschlagen.