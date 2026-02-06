FC Memmingen U17: Jüngerer B-Jugend-Jahrgang fährt zur Bayerischen

Der FC Memmingen startet am Samstag in Weiden (ab 11 Uhr) bei der bayerischen Hallenfußball-Meisterschaft der B-Junioren in Weiden. Die U17 des FCM ist zwar Futsal-Titelverteidiger, tritt aber vorwiegend mit dem jüngeren B-Jugend-Jahrgang (U16) an. Der Hintergrund: Am Sonntag (11 Uhr) steht bereits das erste Spiel in der U17-DFB-Nachwuchsliga gegen den TSV 1860 München an – das hat Vorrang.

Die Memminger Gegner in der Halle bei den Gruppenspielen sind die Bezirkssieger JFG Würzburg-Nord (Unterfranken), SpVgg Landshut (Niederbayern), JFG Wendelstein (Mittelfranken) und SV Heimstetten (Oberbayern). In der anderen Gruppe kämpfen der ASV Cham (Sieger Oberpfalz), die SpVgg Bayern Hof (Sieger Oberfranken) sowie die Bezirkszweiten SV Raigering (Oberpfalz), TSV Großbardorf (Unterfranken) und TSV Nördlingen (Schwaben) um den Halbfinal- und Finaleinzug. Der Turniersieger qualifiziert sich für die süddeutsche Meisterschaft am 8. März in Ehningen.