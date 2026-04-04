FC Memmingen U17: In Haching unter Wert geschlagen

– Foto: Siegfried Rebhan

Die B-Junioren des FC Memmingen haben ihr Auswärtsspiel in der U17-DFB-Nachwuchsliga bei der SpVgg Unterhaching mit 1:4 (1:1) verloren. FCM-Trainer Mahmut Kabak haderte damit, dass einige Tormöglichkeiten nicht genutzt werden konnten.

Die Memminger zeigten in der Nachholbegegnung zur Mittagsstunde am Gründonnerstag auf dem Kunstrasenplatz im Uhl-Sportpark eine starke Anfangs-Viertelstunde. Als Haching etwas aufkam, gelang Batkam Yimnga Woumnga sogar der Führungstreffer (21. Minute). Vor dem Ausgleichstreffer sechs Minuten später hätte der Schiedsrichter nach Kabaks Ansicht ein Foulspiel der Gastgeber ahnden müssen. „Nach der Pause haben wir zahlreiche Torchancen, darunter drei, vier hundertprozentige, die wir nicht verwerten konnten“, so der Memminger Coach, „der Gegner kommt mit einer Chance nach einer Stunde zum 2:1“. Mit dem Rückstand wurde in der Schlussphase alles nach vorne geworfen. Unterhaching sorgte nach einem Konter für die 3:1 Vorentscheidung (80.). Kurz vor Schluss sah Noah Knie noch die Rote Karte, als er gegen seinen Gegenspieler zu spät kam. In der Nachspielzeit musste auch noch das 4:1 hingenommen werden (90. + 3).