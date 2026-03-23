FC Memmingen U17: Erster Sieg in DFB-Nachwuchsliga

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Durch einen frühen Treffer von Batkam Yimnga Woumnga (9. Minute) feierten die B-Junioren des FC Memmingen mit 1:0 in der U17-DFB-Nachwuchsliga beim SV Darmstadt 98 ihren ersten Sieg. Mit vier Punkten liegt der FCM-Nachwuchs in der Liga B auf dem fünften Tabellenplatz, zwei Zähler hinter Rang vier, der zum Klassenerhalt reichen würde.

Bereits am Mittwoch (19 Uhr) geht es für den Aufsteiger beim ungeschlagenen Gruppen-Tabellenführer TSV 1860 München weiter. Die Partie wird vorgezogen, weil auch die Memminger mit Yunus Akan, Robin Hegen und Yimnga Woumnga drei Spieler zu einem Lehrgang der U17-Bayernauswahl vom 27. Bis 29. März in Bad Endorf stellen. Mit Emilio Kresic hält sich ein weiterer Spieler aus dem FCM-Nachwuchs auf Abruf bereit.