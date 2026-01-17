FC Memmingen: Trainingsauftakt - "Wunschspieler" Rufus Roth kommt

Fußball-Regionalligist FC Memmingen startet am kommenden Montag in die Vorbereitung nach der Winterpause. In den kommenden sechs Wochen wollen Cheftrainer Matthias Günes und sein Team die Mannschaft fit für die Restsaison machen. Seit dem Jahreswechsel absolvieren die Spieler bereits individuelle Laufeinheiten. Ab Ende Februar stehen noch 15 Rückrunden-Spiele an. In der Winter-Transferzeit haben sich noch personelle Veränderungen mit zwei weiteren Abgängen, aber auch zwei Neuzugängen im Kader ergeben.
Nico Nollenberger hat den Verein verlassen und ein Angebot des SV Sandhausen angenommen. Der ehemalige Zweitligist spielt zwar wie der FCM aktuell viertklassig, arbeitet aber unter Profibedingungen und will schnellstmöglich von der Regionalliga Südwest in die 3. Liga zurückkehren. Der FCM legt Nollenberger, der noch einen laufenden Vertrag hat, keine Steine in den Weg und ermöglicht ihm den Sprung in den Profifußball. Aus Sandhausen fließt eine Ablöse fließen, teilt der Sportliche Leiter Esad Kahric mit, die Höhe wird nicht genannt. Der Woringer Nollenberger war im Sommer 2024 gekommen und hatte mit Memmingen den Bayernliga-Titel und den Regionalliga-Aufstieg geschafft und sich so in den Fokus der Sandhäuser Scouts gespielt.
Auch Kutay Yel löst seinen Vertrag in Memmingen auf, allerdings aus anderen Gründen. Beruflich wechselt er in den Schichtbetrieb und kann damit Trainings- und Spielbetrieb auf Regionalliga-Niveau nicht mehr stemmen.
Neben dem bereits vermeldeten Rückkehrer Kevin Haug von TSV Kottern kann Günes am Montagabend voraussichtlich zwei weitere Zugänge begrüßen. Einer ist fix. Nach einem längeren USA-Aufenthalt schließt sich Rufus Roth (im Bild) den Allgäuern an. Günes kennt den 23-jährigen Innenverteidiger aus seiner Zeit beim TSV Kottern und bezeichnet ihn als „Wunschspieler, der menschlich und sportlich perfekt zu uns passt“. Eine weitere Verpflichtung steht kurz vor dem Abschluss und könnte am Wochenende über die Bühne gehen. Das Winter-Transferfenster ist noch bis 2. Februar offen.
Alle Neuen passen ins FCM-Konzept mit eigenen Leuten und Talenten aus der Region zu arbeiten. Roth wohnt in Marktoberdorf und Haug direkt in Memmingen. Trainer Günes sagt, dass mit den neuen Leuten nicht nur die Abgänge in Summe aufgefangen werden. Einen Zuwachs an Qualität erwartet er auch durch die Rückkehr der Verletzten, die zum Teil sehr lange ausgefallen sind. So will Kapitän Lukas Rietzler, der in dieser Saison nach seiner Verletzung im Freundschaftsspiel gegen den Bundesligisten FC Augsburg noch gar nicht auflaufen konnte, wieder voll angreifen. Gleiches gilt für Kim Paschek, Philipp Kirsamer, Pascal Maier und Timo Schmidt. David Remiger soll auch im Laufe der Vorbereitung wieder einsteigen.
Bis zum Wiederauftakt am 28. Februar beim Nachbarn FV Illertissen werden vier Testspiele bestritten. Nach einem internen Vergleich am 24. Januar geht es am 7. Februar (14 Uhr) zum Landesliga-Spitzenreiter TSV Schwabmünchen, zuhause gegen die Bayernligisten FC Gundelfingen (14. Februar, 14 Uhr) und TSV Kottern (20. Februar, 18 Uhr). Für den 31. Januar wird noch ein Gegner gesucht. Das vor der Winterpause ausgefallene Punktspiel gegen den TSV Aubstadt soll am 10. März nachgeholt werden.
Testspielprogramm des FC Memmingen:
Samstag, 24. Januar, 11 Uhr: Interner Vergleich
Samstag, 31. Januar: Uhrzeit und Gegner noch offen
Samstag, 7. Februar, 14 Uhr: TSV Schwabmünchen (Landesliga) – FC Memmingen
Samstag, 14. Februar, 13 Uhr: FC Memmingen – FC Gundelfingen (Bayernliga)
Freitag, 20. Februar, 18 Uhr: FC Memmingen – TSV Kottern (Bayernliga)
.