FC Memmingen: Trainingsauftakt - "Wunschspieler" Rufus Roth kommt

– Foto: FCM

Fußball-Regionalligist FC Memmingen startet am kommenden Montag in die Vorbereitung nach der Winterpause. In den kommenden sechs Wochen wollen Cheftrainer Matthias Günes und sein Team die Mannschaft fit für die Restsaison machen. Seit dem Jahreswechsel absolvieren die Spieler bereits individuelle Laufeinheiten. Ab Ende Februar stehen noch 15 Rückrunden-Spiele an. In der Winter-Transferzeit haben sich noch personelle Veränderungen mit zwei weiteren Abgängen, aber auch zwei Neuzugängen im Kader ergeben. Nico Nollenberger hat den Verein verlassen und ein Angebot des SV Sandhausen angenommen. Der ehemalige Zweitligist spielt zwar wie der FCM aktuell viertklassig, arbeitet aber unter Profibedingungen und will schnellstmöglich von der Regionalliga Südwest in die 3. Liga zurückkehren. Der FCM legt Nollenberger, der noch einen laufenden Vertrag hat, keine Steine in den Weg und ermöglicht ihm den Sprung in den Profifußball. Aus Sandhausen fließt eine Ablöse fließen, teilt der Sportliche Leiter Esad Kahric mit, die Höhe wird nicht genannt. Der Woringer Nollenberger war im Sommer 2024 gekommen und hatte mit Memmingen den Bayernliga-Titel und den Regionalliga-Aufstieg geschafft und sich so in den Fokus der Sandhäuser Scouts gespielt.

Auch Kutay Yel löst seinen Vertrag in Memmingen auf, allerdings aus anderen Gründen. Beruflich wechselt er in den Schichtbetrieb und kann damit Trainings- und Spielbetrieb auf Regionalliga-Niveau nicht mehr stemmen. Neben dem bereits vermeldeten Rückkehrer Kevin Haug von TSV Kottern kann Günes am Montagabend voraussichtlich zwei weitere Zugänge begrüßen. Einer ist fix. Nach einem längeren USA-Aufenthalt schließt sich Rufus Roth (im Bild) den Allgäuern an. Günes kennt den 23-jährigen Innenverteidiger aus seiner Zeit beim TSV Kottern und bezeichnet ihn als „Wunschspieler, der menschlich und sportlich perfekt zu uns passt“. Eine weitere Verpflichtung steht kurz vor dem Abschluss und könnte am Wochenende über die Bühne gehen. Das Winter-Transferfenster ist noch bis 2. Februar offen.